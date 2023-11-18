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Врачи дали рекомендации, которые по помогут метеозависимым пережить магнитные бури

Врачи дали рекомендации, которые по помогут метеозависимым пережить магнитные бури

Напомним, что новая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле с 22 по 26 ноября.Во время магнитных бурь метеозависимым людям следует менять свой график, считает главный специалист отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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