Врачи дали рекомендации, которые по помогут метеозависимым пережить магнитные бури

Напомним, что новая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле с 22 по 26 ноября.Во время магнитных бурь метеозависимым людям следует менять свой график, считает главный специалист отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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