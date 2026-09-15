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Царьград

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Тайна "энергетического перемирия" раскрыта. Где уязвимость Зеленского?

Тайна "энергетического перемирия" раскрыта. Где уязвимость Зеленского?

Москва ценит желание способного всё испортить Трампа завершить войну на Украине. Но судьба тянущего время режима Зеленского зависит от европейцев – сколь долго они готовы терпеть воровство Киева – и армии России.

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