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Регионы России

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Более 260 тысяч проголосовали досрочно на выборах в России

Более 260 тысяч проголосовали досрочно на выборах в России

Более 260 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 18 сентября в информационном центре комиссии.

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