Россия наращивает производство «Гераней» ещё примерно на 28 тысяч единиц в год, сообщает Politico. Издание со ссылкой на информацию в документах «Росатома» пишет о расширении завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане.
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