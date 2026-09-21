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Русская весна

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Россия наращивает производство «Гераней» на десятки тысяч в год — Politico

Россия наращивает производство «Гераней» на десятки тысяч в год — Politico

Россия наращивает производство «Гераней» ещё примерно на 28 тысяч единиц в год, сообщает Politico. Издание со ссылкой на информацию в документах «Росатома» пишет о расширении завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане.

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