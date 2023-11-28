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Один из бизнесменов, тянувших из челябинских пенсионеров сотни тысяч через медцентры, пытался выйти из СИЗО

Один из бизнесменов, тянувших из челябинских пенсионеров сотни тысяч через медцентры, пытался выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве предпринимателя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 30-летний бизнесмен и его защита оспорили постановление Центрального районного суда Челябинска от 10 ноября об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря.

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