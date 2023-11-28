Один из бизнесменов, тянувших из челябинских пенсионеров сотни тысяч через медцентры, пытался выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве предпринимателя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 30-летний бизнесмен и его защита оспорили постановление Центрального районного суда Челябинска от 10 ноября об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря.