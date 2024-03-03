Кубок Первого канала. Загитова, Щербакова и Туктамышева поучаствуют в конкурсе капитанов

В соревнованиях участвуют команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. Кубок Первого канала по фигурному катанию Санкт-Петербург Конкурс капитанов Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
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