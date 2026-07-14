💡 В Севастополе действует режим отключений света «2 через 4» Из-за дефицита мощности «Севастопольэнерго» не может соблюдать график «3 через 3», сообщили в предприятии.
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💡 В Севастополе действует режим отключений света «2 через 4» Из-за дефицита мощности «Севастопольэнерго» не может соблюдать график «3 через 3», сообщили в предприятии.