Депутат Нилов: Госдума осенью рассмотрит проект о штрафах за опасное вождение

Штраф может составить до 5 тысяч рублей Государственная дума в осеннюю сессию собирается рассмотреть законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение и лишении прав на срок до 3 месяцев при повторном нарушении, новые нормы могут заработать уже со следующего года, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).