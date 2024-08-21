Депутат Нилов: Госдума осенью рассмотрит проект о штрафах за опасное вождение

Штраф может составить до 5 тысяч рублей Государственная дума в осеннюю сессию собирается рассмотреть законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение и лишении прав на срок до 3 месяцев при повторном нарушении, новые нормы могут заработать уже со следующего года, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
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