В Славянске утро 4 июня начинается с серии прилетов «Торнадо-С» по резервам ВСУ. Активно летит по Рыбхозу и стоянке с техникой.
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В Славянске утро 4 июня начинается с серии прилетов «Торнадо-С» по резервам ВСУ. Активно летит по Рыбхозу и стоянке с техникой.
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