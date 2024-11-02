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Поклонская и неоязычество

Поклонская и неоязычество

По его мнению, в России возрождается язычество и появились популяризаторы этого течения с большой аудиторией.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Самая просвещенная во времена СССР страна постепенно ползет  назад в среневековье. Под видом демократии нам навязывают терпимость к лженаучным, дремучим ,учениям и даже диким обычаям. Один призыв &quot;запретить Дарвина&quot; чего стоит.
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7 час.
Алексей Горшков
Не знаю - кое-какие поступки Поклонской меня ВОСХИЩАЮТ - когда в Госдуме ОДНА ИЗ ВСЕХ она не пресмыкалась пред &quot;гастролёрами&quot; из США, а некоторые ВОЗМУЩАЮТ - когда она на &quot;Бессмертный полк&quot; припёрлась с иконой, изображающей Николая II ! Я атеист, но какие-то МЕТАНИЯ от ультраправославия к язычеству считаю НЕНОРМАЛЬНЫМ !!! Что-то мне подсказывает, что И ТАМ, И ТАМ нет искренности! Вспоминается сериал &quot;Империя под ударом&quot;, где служанка главного героя говорит о Плеве (ушедшего из лютеран в католики, а из католиков - в православные): &quot;Нельзя менять веру, как перчатки&quot;! Или &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;, где Мюллер говорит Айсману: &quot;Отказ от прежнего мнения всегда плохо пахнет&quot;! Короче - есть русская пословица: &quot;Где родился - там и пригодился&quot;!
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7 час.
владимир рябченко
Моноеврейский Бог не занимает...
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4 час.

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