Поклонская и неоязычество

Алексей Горшков

Не знаю - кое-какие поступки Поклонской меня ВОСХИЩАЮТ - когда в Госдуме ОДНА ИЗ ВСЕХ она не пресмыкалась пред "гастролёрами" из США, а некоторые ВОЗМУЩАЮТ - когда она на "Бессмертный полк" припёрлась с иконой, изображающей Николая II ! Я атеист, но какие-то МЕТАНИЯ от ультраправославия к язычеству считаю НЕНОРМАЛЬНЫМ !!! Что-то мне подсказывает, что И ТАМ, И ТАМ нет искренности! Вспоминается сериал "Империя под ударом", где служанка главного героя говорит о Плеве (ушедшего из лютеран в католики, а из католиков - в православные): "Нельзя менять веру, как перчатки"! Или "Семнадцать мгновений весны", где Мюллер говорит Айсману: "Отказ от прежнего мнения всегда плохо пахнет"! Короче - есть русская пословица: "Где родился - там и пригодился"!