"Мое место - это мое место", гражданин из закавказья на ломаном русском "популярно" объяснил кто на шашлыках главный

Я думаю, надо вовремя ставить на место. А не доводить до крайностей!

ИП

Иван Петров

О чем говорить, программа ЧП , сегодня, дети мигрантов толпой избили трёх школьников, Москва, столица России, попа везде, толерантность наступила, в средствах массовой информации, вопрос не обсуждается, тишина, проблемы такой нет. Вот вам поэтому инородец достает пистолет и строит россиян