"Мое место - это мое место", гражданин из закавказья на ломаном русском "популярно" объяснил кто на шашлыках главный
Politiki.net
Продолжаю цикл статей посвященных правовому беспределу, который устаревают "гости", нашей страны.
Комментарии
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Я думаю, надо вовремя ставить на место. А не доводить до крайностей!
О чем говорить, программа ЧП , сегодня, дети мигрантов толпой избили трёх школьников, Москва, столица России, попа везде, толерантность наступила, в средствах массовой информации, вопрос не обсуждается, тишина, проблемы такой нет. Вот вам поэтому инородец достает пистолет и строит россиян
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