Медвежий угол

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"Мое место - это мое место", гражданин из закавказья на ломаном русском "популярно" объяснил кто на шашлыках главный

"Мое место - это мое место", гражданин из закавказья на ломаном русском "популярно" объяснил кто на шашлыках главный

Politiki.net Продолжаю цикл статей посвященных правовому беспределу, который устаревают "гости", нашей страны.

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Комментарии
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ЛЭ
Лидия Эван
Я думаю, надо вовремя ставить на место. А не доводить до крайностей!
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6 час.
ИП
Иван Петров
О чем говорить, программа ЧП , сегодня, дети мигрантов толпой избили трёх школьников, Москва, столица России, попа везде, толерантность наступила, в средствах массовой информации, вопрос не обсуждается, тишина, проблемы такой нет. Вот вам поэтому инородец достает пистолет и строит россиян
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3 час.

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