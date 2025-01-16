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В крупном российском банке заявили о рекордном притоке средств на депозиты

В крупном российском банке заявили о рекордном притоке средств на депозиты

В декабре прошлого года уровень средств граждан на депозитах в ВТБ оказался в полтора раза выше, чем в том же месяце в 2023-м — портфель его классических розничных сбережений увеличился на 895 миллиардов рублей.

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