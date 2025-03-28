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Добрый Мир

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"Тихий" ультиматум Путина услышали в Киеве и Париже: "Мы их добьём"

"Тихий" ультиматум Путина услышали в Киеве и Париже: "Мы их добьём"

Коллаж Царьграда Во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, которые касаются не только дальнейших боевых действий и мирного урегулирования, но и дальнейшей судьбы Украины и тех, кто занял там власть.

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