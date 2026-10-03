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"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица

"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица

США ведут себя крайне лицемерно и потеряли главное, что характеризовало американскую политику последних 30 лет, — осторожность.

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