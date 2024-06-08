В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие с детьми из центра внешкольной работы

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Саракташскому району совместно с детьми, посещающими летнюю площадку «Радуга творчества» при Центре внешкольной работы, провели мероприятие в рамках ОПМ «Внимание, дети!».
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