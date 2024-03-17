Алькарас о том, что уступал Синнеру в личке до полуфинала в Индиан-Уэллс: «Это давало дополнительную мотивацию»

Он обыграл его в полуфинале в Индиан-Уэллс 1:6, 6:3, 6:2. В личных встречах счет теперь 4:4. – Переживали вы, нервничали хоть немного и вообще задевало ли вас то, что Янник в каком-то смысле опережает вас в вашем противостоянии и что последние несколько раз побеждал именно он? Это сидит в вашей голове и было ли важно для вас сравнять счет и отстоять себя? – Ну, каждый матч с Янником – повод понервничать, это точно.