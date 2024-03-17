Алькарас о том, что уступал Синнеру в личке до полуфинала в Индиан-Уэллс: «Это давало дополнительную мотивацию»

Он обыграл его в полуфинале в Индиан-Уэллс 1:6, 6:3, 6:2. В личных встречах счет теперь 4:4. – Переживали вы, нервничали хоть немного и вообще задевало ли вас то, что Янник в каком-то смысле опережает вас в вашем противостоянии и что последние несколько раз побеждал именно он? Это сидит в вашей голове и было ли важно для вас сравнять счет и отстоять себя? – Ну, каждый матч с Янником – повод понервничать, это точно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- «Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»
- Азар думал о переходе в «Лилль» перед завершением карьеры: «Получилось бы красиво, но тело давало сбои. Зачем возвращаться, если не могу играть?»
Свежие комментарии