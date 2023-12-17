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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари» для игроков, проводящих 1-й сезон в клубе

Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари» для игроков, проводящих 1-й сезон в клубе

Белорусский форвард «Флэймс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2).  На его счету стало 19 (11+8) очков в 31 игре.

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