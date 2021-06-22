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Запад продемонстрировал солидарность новыми санкциями против Белоруссии

Запад продемонстрировал солидарность новыми санкциями против Белоруссии

Совет Европы утвердил четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Евросовета.

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Аркадий Цыганов
Идёт война. Запад помогает определиться русскому миру кому с кем быть.
Vladimir Lioubimcev
Запад принуждает русский мир выбрать их. Потом конечно русский мир сильно об этом пожалеет, ДА ПОЗДНО БУДЕТ!
Vladimir Lioubimcev
ШАКАЛЬЕ ВСЕГО МИРА ОБЪЕДИНИЛОСЬ!!
Vladimir Lioubimcev
Шакалий "интернационал" - объединяйсь!! Ать-два!!
Жанна
Неужели народ Белоруссии выберет эту предательницу президентом, шляется по всему миру да еще с улыбкой
Людмила Боченкова
самозванка светка совсем дебилка просит санкций против своего народа против родных подруг!!!против своей родины !самозванка за развал страны за развал экономики за закрытие предприятий за болезни и голод !самозванка катается по всему миру её кормят одевают !!!!позорище ! мир сошёл с ума!!!!!!!
Valentina Medvedeva
Повторюсь. Она не просто кухарка - самозванка, она - ИУДА, продающая и предающая свой народ и свою страну !!!
leon hermann
Предательница народа Белоруссии, поймать и повесить эту стерву. Она за разруху и голод белорусов. Она фашистка.
Вячеслав Кирющенко
Да она просто кухарка-говорящая голова. Что напишут, то она и повторит, а осмыслить сказанное - нечем.
Valentina Medvedeva
Тихановская не просто кухарка, она - ИУДА !!!
Serg
Когда смотришь на происходящий идиотизм некоторых государственных личностей европейских государств о санкциях, которые они принимают и требуют, то приходиться думать что их не интересуют граждане государств, а только личные интересы отдельных бездарных особ которые в этом мире не стоят даже одного американского цента!
Александр Ольшевский
Лидеров оппозиции за их пакости белорусскому народу нужно сажать на срок ... "до окончания санкций".

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