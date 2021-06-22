Запад продемонстрировал солидарность новыми санкциями против Белоруссии

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаЗапад продемонстрировал солидарность новыми санкциями против Белоруссии Совет Европы утвердил четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Евросовета.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановИдёт война. Запад помогает определиться русскому миру кому с кем быть.Vladimir LioubimcevЗапад принуждает русский мир выбрать их. Потом конечно русский мир сильно об этом пожалеет, ДА ПОЗДНО БУДЕТ!Vladimir LioubimcevШАКАЛЬЕ ВСЕГО МИРА ОБЪЕДИНИЛОСЬ!!Vladimir LioubimcevШакалий "интернационал" - объединяйсь!! Ать-два!!ЖаннаНеужели народ Белоруссии выберет эту предательницу президентом, шляется по всему миру да еще с улыбкойЛБЛюдмила Боченковасамозванка светка совсем дебилка просит санкций против своего народа против родных подруг!!!против своей родины !самозванка за развал страны за развал экономики за закрытие предприятий за болезни и голод !самозванка катается по всему миру её кормят одевают !!!!позорище ! мир сошёл с ума!!!!!!!Valentina MedvedevaПовторюсь. Она не просто кухарка - самозванка, она - ИУДА, продающая и предающая свой народ и свою страну !!!leon hermannПредательница народа Белоруссии, поймать и повесить эту стерву. Она за разруху и голод белорусов. Она фашистка.Вячеслав КирющенкоДа она просто кухарка-говорящая голова. Что напишут, то она и повторит, а осмыслить сказанное - нечем.Valentina MedvedevaТихановская не просто кухарка, она - ИУДА !!!SergКогда смотришь на происходящий идиотизм некоторых государственных личностей европейских государств о санкциях, которые они принимают и требуют, то приходиться думать что их не интересуют граждане государств, а только личные интересы отдельных бездарных особ которые в этом мире не стоят даже одного американского цента!Александр ОльшевскийЛидеров оппозиции за их пакости белорусскому народу нужно сажать на срок ... "до окончания санкций".Комментировать
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