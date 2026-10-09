Враг ударил по Калуге, есть повреждения, ранены 9 человек. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 26 БПЛА над Калугой, Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским округами, сообщил губернатор Шапша.
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