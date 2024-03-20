Налоговый вычет на долгосрочные сбережения введут в России

Во всяком случае Госдума одобрила эту норму в окончательном чтении. Что нужно сделать для получения такого вычета, и могут ли долгосрочные сбережения стать альтернативой банковским депозитам?Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения.