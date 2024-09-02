Невский районный суд Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве женщина за ДК «Невский» на проспекте Обуховской Обороны.
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Невский районный суд Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве женщина за ДК «Невский» на проспекте Обуховской Обороны.