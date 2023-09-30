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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агостино о том, что не покинул КХЛ весной 2022 года: «ИИХФ не смогла или не захотела помочь с разрывом контракта. Выкуп стоил очень дорого»

31-летний американец из-за этого обстоятельства не смог стать игроком «Шеллефтео». Шведский клуб расторг контракт через день после подписания, столкнувшись с давлением болельщиков и спонсоров.

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