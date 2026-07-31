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Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов — The Guardian

Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов — The Guardian

Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов в Киеве, сообщает The Guardian. Во время одной из недавних атак на Киев под удар попало предприятие американской компании Terminal Autonomy, где выпускали ударные БПЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, уточняет издание.

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