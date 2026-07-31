Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов в Киеве, сообщает The Guardian. Во время одной из недавних атак на Киев под удар попало предприятие американской компании Terminal Autonomy, где выпускали ударные БПЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, уточняет издание.