Россия впервые уничтожила завод американского производителя дронов в Киеве, сообщает The Guardian. Во время одной из недавних атак на Киев под удар попало предприятие американской компании Terminal Autonomy, где выпускали ударные БПЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, уточняет издание.
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