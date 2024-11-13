Хейс связывает агентов ИИ с криптовалютами

Артур Хейс, соучредитель BitMEX и главный инвестиционный директор Maelstrom Fund, в недавнем интервью Bankless сформулировал увлекательную связь между агентами искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалютами.
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