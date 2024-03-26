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Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотами

Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотами

Думал ли кто-нибудь, в чем причина того, что ковбои 30-х и 40-х годов двадцатого столетия ходили в джинсовых брюках с высокими отворотами? Наверняка, вы неоднократно замечали эту “фишку”, просматривая старые фильмы или фотоснимки тех лет.

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