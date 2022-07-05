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Мантуров предрек снижение цен на автомобили к концу текущего года

Мантуров предрек снижение цен на автомобили к концу текущего года

Ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимости будут постепенно снижаться в течение года, заявил журналистам во вторник, 5 июля,  министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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