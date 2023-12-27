Власти Украины готовят конфискацию имущества лидеров оппозиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции передало Минюсту все необходимые данные.Глава Агентства Александр Новиков сообщил в прямом эфире телемарафона о том, что его ведомство передало Минюсту Украины информацию об имуществе лидеров запрещённых в стране партий для дальнейшей конфискации.
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