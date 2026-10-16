Группа компаний UMG, ведущий производитель дорожно-строительной и специальной техники, выпустила новый тяжёлый автогрейдер АГ-250, разработанный на предприятии «Брянский арсенал», которое входит в ГК UMG (ООО «СДМ»).
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