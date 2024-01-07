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Украину уличили в привычке жить за счет России

Украину уличили в привычке жить за счет России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 января заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому украинский президент Владимир Зеленский так стремится заполучить замороженные на Западе российские активы.

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