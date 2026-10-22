Нижегородский суд признал бывшего заместителя начальника исправительной колонии виновным в передаче секретных сведений лицам без допуска к гостайне и с учётом прежнего приговора назначил ему 14,5 года строгого режима и штраф 2,1 млн рублей.
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