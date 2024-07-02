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Военное обозрение

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Всемирный банк: по итогам прошлого года Россия стала страной с высокими уровнями дохода населения

Всемирный банк: по итогам прошлого года Россия стала страной с высокими уровнями дохода населения

Всемирный банк, на этот раз без нарочитого запоздания, признал еще один рост макроэкономического показателя в России, касающегося непосредственно граждан страны.

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