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Русская весна

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«Тони, а что вообще за непорядок? Верни Макдональдс в Украину»: Кулеба рассказал, как «панувал» над Блинкеном (ВИДЕО)

«Тони, а что вообще за непорядок? Верни Макдональдс в Украину»: Кулеба рассказал, как «панувал» над Блинкеном (ВИДЕО)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинскому ТВ заявил, что это никто иной как он попросил госсекретаря США Энтони Блинкена возобновить работу ресторанов быстрого питания Макдональдс на Украине.

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