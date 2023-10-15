«Тони, а что вообще за непорядок? Верни Макдональдс в Украину»: Кулеба рассказал, как «панувал» над Блинкеном (ВИДЕО)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинскому ТВ заявил, что это никто иной как он попросил госсекретаря США Энтони Блинкена возобновить работу ресторанов быстрого питания Макдональдс на Украине.
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