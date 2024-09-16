Минимум восемь мирных жителей ранены в результате обстрела Белгорода ВСУ

Политика как она есть

Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, у других ранения средней тяжести. Прямые попадания произошли в частный дом и 15 автомобилей, они загорелись, написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.