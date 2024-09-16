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Политика как она есть

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Минимум восемь мирных жителей ранены в результате обстрела Белгорода ВСУ

Минимум восемь мирных жителей ранены в результате обстрела Белгорода ВСУ

Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, у других ранения средней тяжести. Прямые попадания произошли в частный дом и 15 автомобилей, они загорелись, написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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