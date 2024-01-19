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Китай

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Китай призывает Филиппины прекратить допускать ошибочные высказывания и действия по тайваньскому вопросу

Пекин, 18 января /Синьхуа/ -- Китай призывает Филиппины искренне поддерживать дух совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Филиппинами, придерживаться принципа одного Китая и прекратить допускать ошибочные высказывания и действия по тайваньскому вопросу.

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