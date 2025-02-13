Google Play начал предупреждать пользователей о низкопробных приложениях Когда ...

Google Play начал предупреждать пользователей о низкопробных приложенияхКогда владельцы Android-устройств ищут приложения в «Play Маркете», определить качество того или иного продукта помогают оценки и отзывы других пользователей, общее количество скачиваний и другие показатели.
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