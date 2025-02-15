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ХАМАС освободил Александра Труханова и ещё двух заложников после 500 дней плена

ХАМАС освободил Александра Труханова и ещё двух заложников после 500 дней плена

Сегодня, 15 февраля, в Хан-Юнисе ХАМАС передала гражданина России Александра Труханова и ещё двух заложников Красному Кресту.

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