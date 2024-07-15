Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 состоится 11 августа на стадионе Stade de France

11 августа 2024 года Париж попрощается с 33-ми летними Олимпийскими играми. Церемония закрытия состоится на легендарном стадионе Stade de France и станет кульминацией грандиозного спортивного праздника, который Франция сделала поистине доступным для всех.
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