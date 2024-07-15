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Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 состоится 11 августа на стадионе Stade de France

Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 состоится 11 августа на стадионе Stade de France

11 августа 2024 года Париж попрощается с 33-ми летними Олимпийскими играми. Церемония закрытия  состоится на легендарном стадионе Stade de France и станет кульминацией грандиозного спортивного праздника, который Франция сделала поистине доступным для всех.

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