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Окровавленный мужчина купил пиво и потерял сознание в Екатеринбурге

Окровавленный мужчина купил пиво и потерял сознание в Екатеринбурге

Известия/Дмитрий Коротаев Возле одного из ТЦ в Академическом районе Екатеринбурга в ночь на воскресенье произошла драка, после чего один из ее участников зашел в магазин за пивом и потерял сознание на ближайшей лавочке.

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