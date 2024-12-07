Ответ свидетелям секты печатного станка... о ЦБ РФ и не только

Ирина Черных

"Итого: с политической точки зрения Набиуллина + Силуанов этот раунд у своих оппонентов и критиков выиграли с разгромным счётом." Как бы этот "разгромный счёт" опять не лёг на плечи Налогоплательщиков, - время покажет.