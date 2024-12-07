Президент Владимир Путин защитил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину от нападок коллег-банкиров и олигархов.
Ответ свидетелям секты печатного станка... о ЦБ РФ и не только
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
"Итого: с политической точки зрения Набиуллина + Силуанов этот раунд у своих оппонентов и критиков выиграли с разгромным счётом." Как бы этот "разгромный счёт" опять не лёг на плечи Налогоплательщиков, - время покажет.
Ответить
7 час.
грозный иванЪ
Путин может думать всё, что угодно, но судя по инфляции, к правильным решениям он не пришёл.
Ответить
6 час.
Александр
Производствам деньги дают.https://alfabank.ru/help/articles/sme/profits/kak-poluchit-promyshlennyy-kredit/?ysclid=m4e6i3ld5n828521550#step6
🔸 Кредит на производство — Как получить промышленный кредит для бизнеса — Блог 🅰️ Альфа-Банка
АО Альфа-Банк
Ответить
4 час.
Свежие комментарии