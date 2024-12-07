Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ответ свидетелям секты печатного станка... о ЦБ РФ и не только

Ответ свидетелям секты печатного станка... о ЦБ РФ и не только

Президент Владимир Путин защитил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину от нападок коллег-банкиров и олигархов.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Итого: с политической точки зрения Набиуллина + Силуанов этот раунд у своих оппонентов и критиков выиграли с разгромным счётом.&quot;                                                                                  Как бы этот &quot;разгромный счёт&quot; опять не лёг на плечи Налогоплательщиков, -  время покажет.
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7 час.
грозный иванЪ
Путин может думать всё, что угодно, но судя по инфляции, к правильным решениям он не пришёл.
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6 час.
Александр
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4 час.

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