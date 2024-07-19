Мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре

В Самаре был избит депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Матвеев. Инцидент произошел 18 июля вечером, когда Матвеев пытался остановить группу молодых людей, которые избивали прохожих на улицах города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии