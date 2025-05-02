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Россия хочет дать украинцам выбор

Россия хочет дать украинцам выбор

Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии.

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