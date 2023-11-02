Свою президентскую карьеру в Молдавии Майя Санду начала с громких заявлений. Сначала она выразила уверенность в том, что страна под её управлением станет частью садика Борреля, а потом и удивила наш МИД решимостью вывести российские… НАТО срочно ищет пути, как добраться до складов с оружием времён СССР в Приднестровье .
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