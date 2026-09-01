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Дальний Восток будет летать на старых «кукурузниках». С новой начинкой

Дальний Восток будет летать на старых «кукурузниках». С новой начинкой

Минпромторг готов поставлять обновленные Ан-2 с новым российским двигателем ВК-800 с 2028 года, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме.

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