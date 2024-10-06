Коллаж Царьграда Хотя император Александр III ограничивал круг союзников России всего двумя, в нынешней войне с "коллективным Западом" друзья нам явно бы не помешали.
У России только два друга: Кто и зачем хочет быть нашим союзником
Комментарии
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Ирина52
Во внешней политике вообще нет друзей. Есть совпадение интересов или , напротив, их противоположность. И свои интересы надо уметь защищать даже в отношениях с партнерами.
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8 час.
СК
Сергей К
Белоруссия вполне объяснимо многоверная и друг объяснимо сомнительный. Россия, в период ельцинизма, легко сдала всех своих союзников. Лукашенко не дурак, и это помнит и учитывает. Чего пенять батьке то, если сами что вытворяли то? Теперь нас и друзья боятся... дружить боятся...
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8 час.
Сергей Трофимов
дай бог что бы они на самом деле были друзьями но я в это не верю я еще помню что было на острове даманский
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5 час.
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