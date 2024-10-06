У России только два друга: Кто и зачем хочет быть нашим союзником

Ирина52 Во внешней политике вообще нет друзей. Есть совпадение интересов или , напротив, их противоположность. И свои интересы надо уметь защищать даже в отношениях с партнерами.

СК Сергей К Белоруссия вполне объяснимо многоверная и друг объяснимо сомнительный. Россия, в период ельцинизма, легко сдала всех своих союзников. Лукашенко не дурак, и это помнит и учитывает. Чего пенять батьке то, если сами что вытворяли то? Теперь нас и друзья боятся... дружить боятся...