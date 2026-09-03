В Набережных Челнах откроется выставка о жизни современного Дакара

В культурном центре «Дебаркадер–30» в Набережных Челнах 8 сентября откроется выставка художников из Республики Сенегал «Челны — Дакар».
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