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Всё о женщинах

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Защита от ультрафиолета весной: 7 секретов и советы дерматолога

Защита от ультрафиолета весной: 7 секретов и советы дерматолога

Весной солнце кажется мягким и ласковым, но его лучи могут быть весьма коварными. Многие уверены, что активная защита от солнца нужна только летом, но ультрафиолет действует на кожу круглый год, а весной — особенно интенсивно.

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