И о русификации

Вынесено из комментариев. Мои комментарии к комментарию - курсив.))))Что делать с Украиной?Разумеется, что нужно вначале достичь все цели СВО.
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