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Царьград

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"Судьба Шойгу решена". Но знает ли об этом сам Сергей Кужугетович?

"Судьба Шойгу решена". Но знает ли об этом сам Сергей Кужугетович?

После того, как секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу не появился на Параде Победы, в стане иностранных агентов не стихают разговоры о неких глобальных процессах, которые затронут и Сергея Кужугетовича.

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