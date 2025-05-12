"Судьба Шойгу решена". Но знает ли об этом сам Сергей Кужугетович?

После того, как секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу не появился на Параде Победы, в стане иностранных агентов не стихают разговоры о неких глобальных процессах, которые затронут и Сергея Кужугетовича.
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