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ФСБ: житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

ФСБ: житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

В Феодосии задержан мужчина, который спонсировал украинскую армию и передавал противнику сведения о российских военных, сообщили 11 октября журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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