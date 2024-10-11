ФСБ: житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

В Феодосии задержан мужчина, который спонсировал украинскую армию и передавал противнику сведения о российских военных, сообщили 11 октября журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
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