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81-летняя бабушка пошла за грибами и попала в болото. Поисковую операцию чуть не сорвали медведи

81-летняя бабушка пошла за грибами и попала в болото. Поисковую операцию чуть не сорвали медведи

В Режевском районе успешно завершилась спасательная операция: поисковики вывезли из леса 81-летнюю женщину, которая пошла за грибами, но не смогла вернуться.

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